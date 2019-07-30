Созданием метровых скульптур займутся мастера соломоплетения на пленэре в Черикове

30 июля, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Региональный пленэр мастеров соломоплетения пройдет 2-3 августа в Черикове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Тема пленэра - "Майго дзяцінства ўспаміны". Он проводится с целью популяризации белорусских народных художественных ремесел и обмена опытом. "Беларусь ассоциируется в мире не только с именами наших выдающихся политиков, артистов и спортсменов, но и с уникальными изделиями соломоплетения, - отметили собеседники. - Золото полей испокон веков было боготворимым материалом у всех земледельческих народов, ведь солома - спутница хлеба. Поэтому традиционные изделия из соломки и в настоящее время должны оставаться в быту белорусов - чтобы помнили свои корни".

Участниками мероприятия станут мастера соломоплетения, специалисты домов (центров ремесел) и иных клубных учреждений Могилевской области, работающие по данному направлению. Привезенные с собой работы небольшого формата они продемонстрируют во время открытия на символической карте Беларуси, а также на выставке "Дівосы беларускай саломкі", которая разместится в районном Доме культуры.

Мастера займутся изготовлением соломенных скульптур, которые (по правилам) должны быть выше метра каждая, непосредственно во время пленэра. Организаторы предоставят участникам исходный материал - кулевую солому, крепления (веревки). Все остальные атрибуты гости привезут с собой. Оцениваться работы будут по четырем номинациям: "Матулі цёплыя рукі", "Забаўляльны выпадак", "Любімыя вобразы майго дзяцінства", "Бабулін падворак".

Итогом пленэра станет композиция "Майго дзяцінства ўспаміны", которая развернется на открытой площадке возле районного Дома культуры.

Кроме выставок, мастеров ожидает участие в круглом столе на тему "Сохранение народных традиций соломоплетения: история, современность, будущее".

Учредителем пленэра является отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чериковского районного исполнительного комитета, организаторами - ГУК "Централизованная клубная система Чериковского района" и Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы.-0-