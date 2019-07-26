Создав замкнутый цикл производства в АПК, мы сможем конкурировать на рынках - Шерстнев

26 июля, Лиозненский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Только создав в АПК замкнутый цикл производства от поля до прилавка, мы сможем конкурировать на внешнем и внутреннем рынках. Такое мнение высказал сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время областного семинара на Витебской бройлерной птицефабрике, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель области отметил высокий профессионализм коллектива птицефабрики. "Невзирая ни на какие проблемы, вы четко выстроили модель развития своего предприятия, понимаете, к чему идете, и видите перспективу. Буквально за несколько лет в Витебском районе благодаря птицефабрике меняется ситуация на селе, строятся новые молочно-товарные и зерносушильные комплексы, работает комбикормовый завод. За счет этого выстраивается технология будущего современного села, создаются рабочие места", - отметил губернатор.

Николай Шерстнев поставил в пример Витебскую бройлерную птицефабрику руководителям предприятий и интеграционных структур области. "Завод развивается практически как интеграционная структура. Только создав в АПК замкнутый цикл производства от поля до прилавка, мы сможем конкурировать на внешнем и внутреннем рынках. Птицефабрика это показывает", - сказал председатель облисполкома.

Губернатор также заострил внимание на важности выстраивания и соблюдения технологии производства во всех отраслях сельского хозяйства.

Сегодня в Витебском и Лиозненском районах прошел областной семинар по инвестиционной программе развития ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика". В нем приняли участие руководство области, предприятий, интеграционных структур региона и специалисты сельхозотрасли. Участники семинара посетили объекты птицефабрики, ознакомились со строительством современных агрокомлексов, а также открыли цех племенного молодняка и зерносушильный комплекс.-0-