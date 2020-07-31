Спальный корпус для детей с инвалидностью откроют в лагере "Изумрудный" в Глубокском районе

31 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В детском оздоровительном лагере "Изумрудный" в Глубокском районе Витебской области по европейскому проекту оборудован спальный корпус для ребят с ограниченными возможностями, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Масштабную реконструкцию претерпел спальный корпус №4. На первом этаже по принципу безбарьерной среды обустроены четыре просторные комнаты, два санузла. Вход в здание оснащен пандусом. Прилегающая территория также оборудована элементами безбарьерной среды. Для полноценного отдыха и развития детей с особыми потребностями закуплено игровое оборудование и установлена инклюзивная игровая площадка. Реализованный проект соответствует принципам Конвенции о правах инвалидов.

Объект реконструирован по проекту "Новополоцк - от инклюзивной школы к инклюзивному городу", который реализуется Новополоцким горисполкомом при финансовой поддержке Европейского союза. Торжественная церемония открытия приурочена к началу третьей летней смены в лагере и состоится 4 августа. Планируется, что мероприятие пройдет с участием представителей Новополоцкого горисполкома, главы представительства Евросоюза в Беларуси Дирка Шубеля и координатора проекта представительства Евросоюза Натальи Стасевич.

В облисполкоме отметили, что итоги проекта "Новополоцк - от инклюзивной школы к инклюзивному городу" подведут этой осенью. Ранее инициатива по нему была реализована в новополоцкой СШ №8: там под нужды детей с ограниченными возможностями построили лифт и открыли класс дистанционного обучения. Также в соответствии с проектом в городе был адаптирован Дворец детей и молодежи, проведена огромная просветительская работа. Финальным мероприятием станет конференция, на которой определят стратегию распространения наработанного опыта и дальнейшего внедрения инклюзивных практик на территории региона.-0-