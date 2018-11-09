Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями пройдет в Витебске

9 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Открытая областная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями соберет в Витебске более 90 участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Состязания, посвященные Международному дню инвалидов, состоятся 11 ноября на базе Ледового дворца Витебска. Они пройдут по шести видам спорта: бочче, фигурное вождение на колясках, настольный теннис, дартс, шашки и кольцеброс. Участниками соревнований в этом году станут спортсмены, которые представляют общественные объединения и ассоциации четырех регионов Беларуси. В их числе Витебск и Витебская область, Гомель, Мозырь, Климовичи, Бобруйск, Минск и Могилев.

"С каждым годом количество участников спартакиады и география приехавших спортсменов расширяются. К спартакиаде допускаются две категории участников - T4 ("спинальники") и Т3 ("шейники")", - добавили в управлении спорта и туризма.

Соревнования проходят для пропаганды здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта среди инвалидов, а также укрепления здоровья и снижения заболеваемости.-0-