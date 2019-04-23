Спасатели Беларуси и Украины отработают ликвидацию пожаров в экосистемах на приграничных территориях

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международные учения спасателей пройдут 29-30 апреля в Брагинском районе Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

В деревне Гдень в непосредственной близости к территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника соберутся спасатели Беларуси и Украины - всего около 100 человек.

В первый день пройдет демонстрация возможностей системы обнаружения ландшафтных пожаров и экологического мониторинга. Во второй спасатели отработают различные ситуации. Например, им необходимо будет обнаружить при помощи установленной системы мониторинга и ликвидировать очаги условного возгорания в природных экосистемах на приграничных территориях Беларуси и Украины. Также будут проработаны ситуации по поиску человека на данных территориях и другие действия.

Мероприятие станет частью реализации проекта "Мониторинг, прогнозирование и тушение пожаров в природных экосистемах на приграничных территориях", финансируемого Европейским союзом по программе территориального сотрудничества стран "Восточного партнерства" Беларусь - Украина.

Организаторами учений выступают Гомельское областное управление МЧС, Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Международные учения нацелены на повышение уровня взаимодействия на приграничных территориях Беларуси и Украины по реагированию на ЧС и пожаротушение, повышение уровня профподготовки пожарно-спасательных служб и подразделений, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в природных экосистемах и т.д.-0-