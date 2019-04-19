Спасатели благоустроят пляж в Городокском районе

19 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спасатели Витебской области с участием министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко во время республиканского субботника 20 апреля будут благоустраивать одно из мест отдыха жителей агрогородка Бычиха Городокского района, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Владимир Ващенко традиционно принимает участие в субботнике на своей малой родине. В этот раз основным объектом благоустройства станет пляж в агрогородке. "Учитывая большой объем запланированных мероприятий, спасатели заблаговременно провели работу по сносу неиспользуемых строений, очистке дна водоема, изготовлению и установке мостика с лестницей, кабинок для переодевания, устройству сцены. В субботу планируется завершить благоустройство, оборудовать волейбольную площадку и посадить саженцы в месте массового отдыха сельчан", - отметили в областном управлении МЧС.
Кроме этого, спасатели готовят еще один подарок для местных жителей и участников субботника - праздничный концерт с выступлениями победителей республиканского конкурса самодеятельного творчества МЧС в 2018 году.-0-
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