3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Гомеля проводят профилактические акции с помощью громкоговорителя специального авто, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Работники Гомельского городского отдела по ЧС постоянно дополняют профилактическую работу новыми формами. Напоминать о правилах пожарной безопасности в кварталах частного сектора решили с помощью громкоговорящего устройства специального автомобиля. Спасатели дают полезные советы от МЧС, проезжая по улицам.

"Жителям домовладений напоминают о мерах пожарной безопасности при сжигании мусора на участке, приготовлении пищи на мангале. Рассказывают об алгоритме действий, если огонь вышел из-под контроля", - отметили в управлении. Не оставляют без внимания и вопросы безопасности в доме: разъясняют правила пользования электроприборами, эксплуатации печей и отопительных котлов. Во время акций объясняют и принцип действия автономного пожарного извещателя, рекомендуя установить его в своем домовладении.

По словам спасателей, отличным напоминанием для тех, кто заинтересовался и вышел на улицу, стали буклеты с профилактической информацией.-0-