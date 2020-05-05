Спасатели Гомельской области начали обучающие онлайн-тренинги

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Инновационно-образовательный центр безопасности при специализированном лицее МЧС начал онлайн-трансляции обучающих тренингов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Спасатели ведут прямые эфиры из разных локаций центра безопасности. Они рассказывают и показывают подписчикам официальных сообществ в социальной сети, как правильно вызывать службу спасения МЧС, как действовать при ЧС и что обязательно нужно сообщить диспетчеру в случае пожара. Каждая трансляция расширяет и углубляет знания аудитории. Темы ближайших эфиров - правила безопасности в лесу и во время грозы, безопасная эвакуация. Диалог со зрителем поддерживается через комментарии: любой желающий может оставить интересующий вопрос.

Проект реализуется при поддержке Гомельского областного управления МЧС. Спасатели уверены, что он будет полезен всем без исключения.

Инновационно-образовательный центр безопасности жизнедеятельности Гомельской области образован в 2015 году. С момента открытия обучение в интерактивном формате в нем прошли более 65 тыс. человек. В основе - виртуальное погружение обучаемых в среду, имитирующую ЧС, и углубленное изучение материала за счет повышения эмоционального восприятия моделируемой обстановки. Знакомство и повторение правил безопасности построено на принципах игры, зрелищных эффектах, непредсказуемости сценария. Благодаря такому подходу знания закрепляются на подсознательном уровне.-0-