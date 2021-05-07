Спасатели Гомельской области отправили ветеранам письма благодарности

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Гомельской области отправили письма благодарности ветеранам, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский и работники Центра безопасности жизнедеятельности адресовали ветеранам слова благодарности и душевные пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Праздничную корреспонденцию передали в почтовые отделения. Завтра, накануне Дня Великой Победы, почтальоны доставят письма благодарности более 300 ветеранам Великой Отечественной войны.

"Это один из способов выразить свою признательность людям, которые были на передовой в годы Великой Отечественной войны. 76 лет мы помним, какой ценой весной 1945-го далась советским солдатам победа над фашизмом. И мы не устаем благодарить людей, которые буквально вырвали из рук врага бесценную победу", - рассказали в областном управлении.-0-

Фото gomel.mchs.gov.by