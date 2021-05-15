Спасатели Гомельской области проводят проект "Безопасная рассада"

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области стартовал профилактический проект "Безопасная рассада", сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Весной активизируются садоводы-огородники. "Нужно подготовить грядки, посадить овощи. В саду - окопать деревья, обрезать сухие сучки, а на клумбах высадить красивые цветы. Однако в ежедневной суете дел важно не забыть о самом главном - своей безопасности. Проект "Безопасная рассада" призван еще раз напомнить правила дачникам и садоводам", - рассказали в областном управлении.

В частности, по проекту работники пропаганды Гомельского подразделения по ЧС отправились в питомник "Зеленый город" и на горшках с саженцами декоративных растений разместили яркие профилактические наклейки. "Так каждый садовод, совершая покупку, сможет вспомнить правила безопасности и не допустит чрезвычайной ситуации", - отметили в управлении.

В теплые майские дни центрами притяжения дачников становятся также рынки. Пропагандисты Гомельского городского отдела по ЧС провели акцию на центральном рынке Гомеля. Наклейки и обучающие ярлыки с профилактической информацией нанесли на тару с саженцами плодовых деревьев и рассадой цветов.

Также работники МЧС проводят профилактические беседы, вручают буклеты "Полезные советы от МЧС".-0-