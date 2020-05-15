Спасатели Гомельской области запустили челлендж "Фрисби безопасности"

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проект "Фрисби безопасности", посвященный Дню семьи, стартовал в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Креативная команда запустила оригинальный проект в формате челленджа по безопасности детей. Открывает его четырехминутное видео о семейном досуге. Главными героями выступают семьи спасателей. В сюжетах они показывают, чем можно занять детей и с пользой для всех провести время вместе.

"Семья - самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Ничто не заменит поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия. Необходимо оставить кажущиеся важными дела и уделить время своим родным и близким, не оставлять детей без внимания. Хотим пожелать всегда ценить превыше всего семью, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с родными людьми, ставить семейное благополучие приоритетом, наслаждаться близостью и теплом. Пусть каждая семья будет здоровой, счастливой и позитивной", - пожелали в управлении МЧС.

Спасатели приглашают жителей региона продолжить челлендж и снять видеоистории о своих семейных увлечениях.-0-