Спасатели из 8 стран обсудили на конференции вопросы защиты населения от ЧС

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Защита от чрезвычайных ситуаций: инновации и перспективы дополнительного образования взрослых", посвященная 25-летию филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС, прошла в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в учреждении образования.

"В онлайн-формате в ней приняли участие представители из Азербайджана, Чехии, России, Украины, Казахстана, Узбекистана и Грузии - всего более 60 участников. В ходе конференции работали три секций, где ученые презентовали свои научные разработки в части образовательных технологий подготовки специалистов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от ЧС и создания технических средств, оборудования и инструмента для выполнения аварийно-спасательных работ", - рассказали в университете.

В центре внимания конференции были и актуальные вопросы радиационной безопасности и экологических аспектов чрезвычайных ситуаций, социальные и идеологические аспекты безопасности жизнедеятельности, вопросы теории и практики профессиональной коммуникации.

Кроме того, в рамках конференции с докладом по реализации статьи X Конвенции о запрещении химического оружия выступил представитель Технического секретариата ОЗХО. "Разнообразие тем докладов секционной работы конференции охватывает широкий спектр вопросов. Их обсуждение позволяет достичь взаимопонимания и выработать рациональные предложения, направленные на повышение уровня подготовки специалистов, создание технических средств, оборудования и инструмента для выполнения аварийно-спасательных работ", - отметили в учреждении.-0-