Спасатели из пяти стран разыграют Кубок председателя Бобруйского горисполкома

11 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске 16 января стартует открытый турнир среди подразделений пожарных-спасателей на Кубок председателя Бобруйского горисполкома, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
За титул победителя поборются 12 команд, восемь из которых состоят из представителей МЧС Беларуси, а четыре - из спасателей ближнего зарубежья: Эстонии, Латвии, Польши, России. Честь Могилевской области традиционно будут защищать две сборные из Бобруйска.
В этом году участникам предстоит выявить сильнейшего в состязаниях по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту, запланирована товарищеская встреча по перетягиванию каната. Обладатель главной награды турнира определится 19 января.
На аналогичных состязаниях в прошлом году викторию праздновала дружина "Бобруйск-1", а на второй позиции разместился "Бобруйск-2". Бронзовым призером стала команда Республиканского отряда специального назначения МЧС Беларуси.
Впервые турнир среди подразделений пожарных-спасателей состоялся в 2004 году. С тех пор стало доброй традицией в преддверии профессионального праздника - Дня спасателя - проводить эти состязания.-0-
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