Спасатели-осводовцы посоревнуются в мастерстве на озере под Гродно

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На озере Молочное в Гродненском районе 27-29 августа пройдет чемпионат ОСВОДа по спасательному многоборью, сообщили БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

На акватории озера вблизи агрогородка Поречье Гродненского района посоревнуются команды спасателей-осводовцев из всех областей страны, а также представители Минска - всего свыше 30 спортсменов, среди которых водолазы и матросы-спасатели. Все они победители областных соревнований.

Программа насыщена и разнообразна. Пройдут соревнования в плавании вольным стилем, гребле на лодке, транспортировке по воде пострадавшего, в роли которого выступит манекен. Участники также продемонстрируют навыки подачи спасательного круга и сдадут норматив по выходу катера по тревоге: необходимо подойти в определенную точку, отыскать манекен и поднять его. На всех этапах оценивается время и правильность выполнения. Победителей определяют в командном и личном зачетах.

Чемпионат проводится ежегодно на протяжении более чем 40 лет. "Результаты подобных состязаний подтверждают высокий уровень подготовки работников спасательных станций, их профессиональную пригодность. Работа по повышению мастерства проводится постоянно", - отметили в областной организации ОСВОД. Со всеми этими задачами спасатели сталкиваются в повседневной работе, и ошибки, недоработки недопустимы, ведь от того, как будет действовать специалист, может зависеть жизнь человека.

В прошлом году лучшими стали ОСВОДовцы из Гродненской области. В этом году они попробуют защитить престижное звание.-0-