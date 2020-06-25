Спасатели по просьбе водоканала сливают воду из системы водоснабжения в двух районах Минска

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС по просьбе "Минскводоканала" сливают воду из системы водоснабжения в двух районах Минска, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

"Сейчас работники МЧС по просьбе водоканала сливают воду на определенных улицах во Фрунзенском и Московском районах", - проинформировали в управлении. На опубликованном видео работники МЧС сливают воду на Немиге.

#минск сейчас @112MINSK @112by по просьбе Водоканала сливают воду на определенных улицах во Фрунзенском и Московском районах. На видео работники МЧС сливают воду на Немиге. pic.twitter.com/oen3jU2bge — МЧС Минска (@112MINSK) June 25, 2020

Ранее МЧС информировало, что любой человек может набрать воду питьевого качества в подразделениях МЧС. Точки, где это можно сделать, указаны на карте по ссылке map.mchs.gov.by/?water.

Как сообщалось, директор "Минскводоканала" Олег Аврутин заявил о том, что точные сроки, когда в дома минчан начнет поступать вода хорошего качества и без запаха, пока назвать сложно. Однако процесс управляемый. "Судя по той динамике, что более 100 домов уже имеют нормальную воду, мы рассчитываем на скорое разрешение ситуации", - сказал Олег Аврутин. Он отметил, что во Фрунзенском районе, например, уже утром в некоторых квартирах была холодная вода нормативного качества.

"Сегодня мы говорим жителям о том, что необходимо слить воду в стояках. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее получим качественную воду", - подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Он добавил, что для себя власти города ставят задачу решить вопрос уже сегодня. "На это нацелены наши силы и средства. И другие районы сейчас помогают этим двум", - отметил зампредседателя.-0-