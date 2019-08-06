Спасатели помогают аграриям в уборке зерновых в Гомельской области

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В разных районах Гомельской области в свободное от службы время спасатели помогают аграриям в уборке зерновых. Они составляют или дополняют экипажи зерноуборочной техники, работают водителями, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Работники районных подразделений по чрезвычайным ситуациям не только следят за соблюдением правил пожарной безопасности в период уборочной кампании, но и непосредственно принимают участие в ней. Ежедневно около 10 спасателей подключаются к уборочной страде.

Хорошей традицией такая практика стала в Калинковичском районе. Так, водитель пожарной аварийно-спасательной части №1 города Калинковичи Сергей Титов и водитель пожарного аварийно-спасательного поста №13 деревни Горочичи Дмитрий Табулин в свободное от несения службы время помогают аграриям сельскохозяйственного филиала "Зеленочи" ОАО "Калинковичский мясокомбинат". Тандем выполняет обязанности комбайнера и его помощника. Водитель пожарного аварийно-спасательного поста №15 деревни Юровичи Александр Гончаренко убирает зерновые на полях сельскохозяйственного производственного комбината "Дружба Автюки".

Как признаются спасатели, в такой работе для них нет сложностей: техника надежная, коллектив хороший. За время уборки зерновых культур помощники зарекомендовали себя как ответственные, надежные и старательные работники.

Также работники подразделений МЧС Гомельской области регулярно проводят рейды по местам уборки, переработки и хранения нового урожая. В спектре их задач и профилактические мероприятия, в том числе проверка укомплектованности зерноуборочной техники первичными средствами пожаротушения.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС