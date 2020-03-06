Спасатели поздравят женщин-ветеранов Витебской области с 8 Марта

6 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спасатели Витебской области сегодня поздравят женщин-ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся 8 Марта, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Утром начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин проведет офицерское собрание с работниками, которым дано такое приятное поручении - поздравить женщин-ветеранов в Витебске и Витебском районе с 8 Марта. К местам их проживания спасателей развезет праздничный автобус с логотипом "С весной в душе через 75 лет Победы!".

Всего же по области более 150 офицеров органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям направятся одновременно по адресам проживания женщин-ветеранов. В гости спасатели придут не с пустыми руками. Они подарят цветы, сладости, а также автономный пожарный извещатель, который сразу же установят. Во время мероприятия поздравления получат все 164 женщины-ветераны Витебской области.-0-