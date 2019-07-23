Спасатели проведут 24 июля тренировку с авиацией в EPAM

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные спасатели проведут тактико-специальные учения с авиацией в EPAM 24 июля, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Учения пройдут с 12.00 до 13.00 в многофункциональном торгово-развлекательном комплексе ИООО "ЭПАМ Системз" с офисными помещениями, физкультурно-оздоровительным центром и многоуровневой гараж-стоянкой на ул.Притыцкого, 27а.
Спасатели регулярно проводят подобные тренировки для отработки взаимодействия с дежурным персоналом объекта в случае возникновения ЧС, а также для обучения работников и проверки готовности объекта к действиям при чрезвычайной ситуации. "По легенде учений, из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание в помещении кухни. Создалась угроза людям, пожар распространился в смежные помещения и этажи, есть пострадавшие. Будут привлечены силы и средства Минского гарнизона в количестве около 50 человек и 12 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. Кроме того, в тренировке примет участие авиация МЧС", - рассказали в управлении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2624 BYN
|2.26 BYN
|2.264 BYN
|USD
|2.0225 BYN
|2.022 BYN
|2.024 BYN
|RUB
|3.2039 BYN
|3.197 BYN
|3.205 BYN