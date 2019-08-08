Спасатели проведут ярмарку безопасности в Лепельском районе

8 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ярмарка безопасности соберет 9 августа жителей Лепельского района в деревне Стаи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Выбор места проведения обусловлен ухудшившейся здесь ситуацией с пожарами и гибелью людей на них по сравнению с прошлым годом: за январь-июль в Стайском сельском Совете, где числится 1 тыс. подворий, произошло два пожара, в огне погиб местный житель. Крупнейшая деревня, входящая в состав сельсовета, - Стаи с 374 подворьями.

Во время мероприятия три команды из числа жителей деревни и гостей из других населенных пунктов района (пенсионеры, молодежь, работники местных предприятий) посоревнуются в установке пожарного извещателя, сборе "ртути", эвакуации из задымленного помещения, одевании боевой одежды и других состязаниях, которые помогут им проверить и усовершенствовать свои навыки в сфере безопасной жизнедеятельности. Концертная программа от артистов художественной самодеятельности дополнит праздничную атмосферу ярмарки.

В течение дня на территории сельсовета представители всех служб профилактики области будут посещать дома местных жителей и проводить информационно-разъяснительную работу с населением.

В Витебской области ярмарки безопасности уже проводились в Полоцком, Оршанском, Россонском и других районах. -0-