Спасатели провели тренировку с авиацией в EPAM

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные спасатели провели тактико-специальные учения в многофункциональном торгово-развлекательном комплексе ИООО "ЭПАМ Системз" на улице Притыцкого, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Учения в высотном здании компании прошли сегодня днем. Были задействованы около 50 спасателей и 12 единиц пожарной аварийно-спасательной техники, а также вертолеты авиации МЧС.

По легенде учений, спасателям поступило сообщение о том, что из-за неосторожного обращения с огнем загорелась мебель и элементы отделки в помещении кухни на 10-м этаже. Площадь пожара около 20 кв.м. Создалась угроза людям, а огонь может распространиться в смежные помещения и на расположенные выше этажи. В здании находятся люди, есть пострадавшие.

"Работники добровольной пожарной дружины данного объекта первыми направились к месту пожара и от пожарного крана подают ствол на тушение из окна 9-го этажа. До прибытия подразделений МЧС они обесточили объект и организовали эвакуацию людей из здания. К этому моменту прибыли подразделения МЧС, которые оказали помощь в эвакуации, а также искали и спасали условных пострадавших", - рассказали в управлении.

Спасатели использовали высотную технику. А задачу по спасению пострадавших с крыши здания осуществлял вертолет Ми-8. Второй - AS355NP - эвакуировал пострадавшего в учреждения здравоохранения.

"Кроме того, по легенде учений, на седьмом этаже здания оказался отрезан огнем человек. Для оперативного спасения работники МЧС применили "куб жизни". Как только пострадавший приземлился на спасательное устройство, ему была оказана первая медицинская помощь", - отметили в управлении.-0-