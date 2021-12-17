Спасатели провели учения на Минской ТЭЦ-2

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на территории ТЭЦ-2 филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" по ул.Тростенецкой, 4 прошли тактико-специальные учения по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

По легенде проводимых учений: в результате аварийного режима работы насосов в корпусе парогазовых установок произошла утечка масла с последующим возгоранием. Есть пострадавшие. Площадь пожара составляет 240 кв.м. Создалась угроза его распространения.

Фото УМЧС Мингорисполкома

В рамках проводимых тактико-специальных учений спасатели отработали алгоритм действий во время ликвидации чрезвычайных происшествий и порядок взаимодействия работников МЧС с дежурным персоналом объекта.

Спасатели и работники ТЭЦ показали знание и готовность к необходимым спасательным мероприятиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для выполнения поставленных задач было привлечено 17 единиц техники МЧС и прибыло 70 спасателей.-0-