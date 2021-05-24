Спасатели провели второй взрыв здания завода "Легмаш" в Орше

Фото Витебского областного управления МЧС
24 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь" провели второй этап взрыва неэксплуатируемого административного здания ОАО "Завод "Легмаш" в Орше, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Первый направленный взрыв спасатели провели в начале мая. Чтобы взорвать вторую часть здания специалисты заложили 16 кг взрывчатки. Заключительный этап взрывных работ, как и планировалось, проведут в конце мая.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС