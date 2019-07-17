Спасатели провели учения с использованием вертолетов на Минском моторном заводе

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные спасатели сегодня проводят тактико-специальные учения на территории ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" с использованием трех вертолетов. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Подобные тренировки для отработки взаимодействия работников МЧС с администрацией объекта и городскими службами при ликвидации чрезвычайной ситуации спасатели проводят регулярно. Также во время учения обучается персонал и проверяется готовность объекта к действиям при ЧС.
"По легенде учений, в результате скачка напряжения в медицинской санитарной части предприятия замкнуло электропроводку, из-за этого произошло возгорание в кабинете зуботехнической лаборатории. Огонь, по замыслу, распространился на два этажа здания. Параллельно спасатели ликвидируют обширный по площади условный пожар на кровле цеха алюминиевого литья, спасают людей из-под завалов после взрыва и ликвидируют последствия сильного ветра", - рассказали в управлении.
В учениях задействованы около 60 спасателей и более 15 единиц техники. В том числе три вертолета авиации МЧС. Тактико-специальные учения подобного масштаба и с задействованием авиации проводятся впервые на территории промышленного предприятия Минска.
Минский моторный завод является крупнейшим производителем дизельных двигателей в странах Восточной Европы. Он занимает площадь, равную почти сорока футбольным полям, на которой расположено около 160 зданий и 320 сооружений.-0-
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