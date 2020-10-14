Спасение заложников, наплавной мост и блокировка города - учение миротворцев ОДКБ проходит в Беларуси

14 октября, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Третий день командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" проходит на полигоне Лосвидо в Витебском районе. Военные отрабатывают тактические элементы с розыгрышем различных ситуаций в городе, на озере и в лесу, передает корреспондент БЕЛТА.

В одной части полигона, по замыслу учения, сепаратисты захватили заложников и укрылись в здании населенного пункта. Досмотровая группа подразделений Вооруженных сил Беларуси на бронетранспортерах БТР-80 и России на бронеавтомобилях "Тигр" блокировала город. С помощью звуковещательной станции противнику предложено отпустить заложников и сложить оружие, но он отвечает беспорядочным огнем. Группа спецназначения Коллективных миротворческих сил начала штурм населенного пункта, уничтожила боевиков и освободила заложников.

Еще одной эффектной частью учения стало взаимодействие миротворцев при установке понтонного моста на озере и проходе через него техники. Возводили наплавную переправу в составе сводного подразделения инженерных войск Беларуси - понтонно-мостовые батальоны 188-й гвардейской инженерной бригады и 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования. Для маскировки переправы от воздушного противника применяется дымовая машина из состава контингента Российской Федерации. Действия бойцов создают серьезную дымовую завесу, что дезориентирует противника. В итоге техника миротворцев преодолевает водный барьер.

Важными этапами "Нерушимого братства" также стали оттачивание взаимодействия с МЧС. В частности, тушение нефти, ликвидация аварии с химическим веществами, эвакуация пострадавших.

Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" началось 12 октября. Общая численность участников - более 900 человек. Также задействовано свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе авиабеспилотники, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа Вооруженных сил России. Учения проводятся в два этапа и завершатся 16 октября розыгрышем практических действий. Подобные маневры организуются ежегодно с 2012 года в одной из стран ОДКБ.-0-

Фото Александра Хитрова