Спасенного в Сенненском районе аиста перевезли в Витебский зоопарк

16 ноября, Сенненский район /Корр. БЕЛТА/. Жители деревни Заслоновка Сенненского района приютили аиста. У птицы серьезно повреждено крыло, из-за этого она не может летать. Один из самых известных символов Беларуси прибился к местным жителям в августе и с тех пор они его выхаживают, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Недалеко от дома 94-летней Елизаветы Тиханковой стоит водонапорная башня, на которой птицы свили себе гнездо. "Взрослые аисты улетели, а два молодых остались. Один из них со временем улетел, а второй долго ходил по деревне, возле нашего дома. Смотрю, что у него что-то с крылом: оказалось, что аист ранен. Позвонила в ветлечебницу, там ответили, что дикими птицами не занимаются. Потом обратилась в инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, приехал специалист и помог обработать рану, осмотрел аиста", - рассказывает дочь хозяйки дома Зинаида Маханькова. Назвали статную птицу Бусей - от слова "бусел".

Супруг Зинаиды Михаил Маханьков ловил птице карасей, лягушек. Аист их с удовольствием ел. "Когда пахали огород, он шел за техникой и подбирал червей. Любит еще он кильку и ливерную колбасу", - делится мужчина. Птица жила вместе с курами в сарае. Хозяева говорят, что такого большого гостя побаивался петух.

"Аист за мной, мамой и мужем ходил как хвост. К нам приезжали гости, и он ел у них с рук. Понимаю, что жить у нас птица не сможет, но сердце не отпускает. Привыкли к нему", - признается женщина.

В ближайшее время семья из дома уедет на зиму в городскую квартиру. Да и птице в холода, скорее всего, не выжить, поэтому сегодня Бусю перевезли в Витебский зоопарк. Его директор Ирина Орлова обработала птице травмированное крыло, осмотрела аиста - он нашел новый дом, где о нем позаботятся.

Когда в районной газете появилась новость об аисте из Заслоновки, то жители из деревни Беленево рассказали, что и в их краях обитает аист. Он здоров, летает, но почему-то в теплые края не перебрался вместе со своими сородичами. Поймать птицу не удается, поэтому местные его подкармливают.

По мнению специалистов, у нас остаются зимовать не только больные или травмированные птицы. Свою роль играет потепление, снежный покров появляется не на все зимние месяцы, также влияют незамерзающие водоемы и наличие возле населенных пунктов свалок с отходами, где можно найти корм.

Не всегда нужно пытаться помочь зимующему аисту. Перед тем, как вмешаться в жизнь птицы и попробовать ее поймать, стоит понаблюдать за ней. Если аист двигается и нормально летает, то помощь человека может только навредить. К тому же, если птицу кормить, она привыкнет к постоянному корму и не захочет с приходом сильных морозов, снега перелететь в места потеплее. В случае, когда по аисту видно, что у него отчетливые признаки слабости, ранения, то нужно отловить и перевезти птицу к специалистам в зоопарк, приют или реабилитационный центр, поясняют эксперты на сайте общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".-0-

Фото Александра Хитрова