Специалистов по компьютерной безопасности и китаистов начнут готовить в Гомельском госуниверситете

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины во вступительную кампанию 2021 года откроют набор на три новые специальности - на факультете физики и информационных технологий и филологическом факультете, сообщил корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Андрей Клименко.

"На факультете физики и информационных технологий будет набор на специальность "Компьютерная безопасность". Абитуриентам, желающим получить квалификацию "Специалист по защите информации. Радиофизик" нужно будет сдать ЦТ по физике и математике, белорусскому или русскому языку", - отметил Андрей Клименко.

По словам декана факультета физики и информационных технологий Дмитрия Коваленко, в настоящее время все больше возрастает актуальность вопросов безопасности в информационной сфере. "Необходимо вести постоянный поиск средств и методов компьютерной и информационной защиты данных. Это в свою очередь связано с необходимостью пересмотра существующих методов, средств и технологий обучения и требует открытия новых специальностей", - считает декан.

Дмитрий Коваленко обратил внимание, что и частные, и государственные предприятия все чаще сталкиваются с потребностью в специалистах, знающих принципы разработки и применения программно-аппаратных, криптографических и технических средств защиты информационных и компьютерных систем. "В этой связи открытие новой специальности по компьютерной безопасности является весьма актуальным. Студенты получат знания и навыки работы с моделями, методами, программными средствами, системами защиты информации при ее обработке, хранении и передаче с использованием различных технологий. Изучат математическое, программное и аппаратное обеспечение современной вычислительной техники и систем телекоммуникаций", - рассказал декан.

Для подготовки кадров по этой специальности откроют дополнительный компьютерный класс, занятия будут проходить также в специализированных учебных лабораториях.

"Набор на две новые специальности начнут и на филологическом факультете: "Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский)" и "Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)", - проинформировал ответственный секретарь приемной комиссии.

Выпускники, которые заинтересуются сдвоенными специальностями, будут сдавать ЦТ по русскому или белорусскому языку, ЦТ по иностранному языку, а также письменное испытание по литературе - белорусской или русской в зависимости от профиля. Декан филологического факультета Елена Полуян подчеркнула, что без вступительных испытаний поступают выпускники профильных классов педагогической направленности - они проходят только собеседование в университете.

"В прошлом году уже осуществлялся первый набор на специальность "Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)". В этом году к английскому добавится китайский язык. При поступлении абитуриенту нужно будет определиться, какой язык изучать: английский или китайский", - добавила декан. -0-