Специалисты Беларуси и Польши будут ремонтировать шлюз Кужинец на Августовском канале

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусских и польских специалистов планируется привлечь для ремонта приграничного шлюза Кужинец на Августовском канале. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил по итогам заседания совместной белорусско-польской рабочей группы по развитию Августовского канала заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Пятое заседание группы состоялось в Польше. Стороны обсудили несколько вопросов, касающихся совместного использования и эксплуатации Августовского канала. В центре внимания был очередной туристический сезон на уникальном гидротехническом объекте, расположенном на территории двух стран.

"Уже на следующей неделе специалисты двух стран встретятся на шлюзе Кужинец, расположенном у белорусско-польской границы. На месте будет принято решение о том, как качественно и в сжатые сроки провести его ремонт, чтобы обеспечить для пересекающих здесь границу туристов комфортные условия", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что благодаря совместной работе популярность Августовского канала у туристов растет. Например, два года в тестовом режиме работал сезонный пункт пропуска "Лесная-Рудавка": здесь границу могут пересекать туристы-водники, а также те, кто путешествует пешком или на велосипеде. Как итог, за 2018 год такой возможностью воспользовались более 3 тыс. человек. В 2017 году таких туристов было около 2 тыс.

Способствует росту привлекательности и возможность для иностранцев посещать парк "Августовский канал" без визы. Этим правом в 2018 году воспользовались более 90 тыс. туристов, около 33% из них были гражданами Польши.

"На 2019 год запланировано немало совместных проектов по продвижению канала на международных и внутренних туристических рынках. Важным этапом станет открытие в мае совместного веломаршрута "Август-Вело", - сказал Виктор Лискович. Он добавил, что инфраструктура в районе белорусской части Августовского канала постоянно улучшается. Появляются новые усадьбы, объекты гостеприимства. Продолжается реконструкция уникального дворцово-паркового комплекса Святск. На 2019 год запланировано завершение ремонта более 20 км дорог, проект финансируется за счет средств ЕС.

Продолжают стороны совместную работу над включением Августовского канала в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Продвигать его планируют не просто как гидротехническое сооружение, а в комплексе с уникальной природой вокруг.

Следующее заседание белорусско-польской рабочей группы по развитию Августовского канала планируется провести в Беларуси во время II Европейских игр. Гостей пригласят посетить соревнования. В будущем, как планируется, количество вопросов, выносящихся на обсуждение рабочей группы, будет расширено. В частности, помимо самого Августовского канала внимание будет уделяться в целом развитию туризма в приграничных регионах Гродненской области и Подляского воеводства.-0-