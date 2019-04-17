Специалисты из 6 стран обсудят вопросы медицинского образования на конференции в Гомеле

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Научно-практическая конференция "Непрерывное профессиональное медицинское образование и аттестация медицинских работников: сегодня и завтра" пройдет 18-19 апреля в Гомельском государственном медуниверситете, сообщила корреспонденту БЕЛТА декан факультета повышения квалификации и переподготовки вуза Наталья Галиновская.

Мероприятие объединит около 100 участников. В их числе - представители всех медуниверситетов и большинства медицинских колледжей Беларуси, учреждений здравоохранения, а также ведущие специалисты в области медицинского образования из Японии, Литвы, России, Украины. Представители Испании подключатся к дискуссии через телемост.

На пленарной части речь пойдет об инновационных подходах в высшем медицинском образовании, модели "Университет 3.0", образовательном менеджменте. На форуме обсудят и мировой опыт стажировки и последипломного образования медработников, аспекты профориентации подростков и молодежи, а также аттестации, аккредитации и лицензирования в здравоохранении и медицинском образовании.

Программа конференции включает проведение четырех тематических круглых столов, которые будут посвящены использованию симуляционных технологий, преемственности в медицинском образовании на всех этапах, университетской клинике, аттестации медработников. Участники познакомятся с выставкой "Технологии симуляционного медицинского образования".

Организаторами конференции выступают Гомельский государственный медуниверситет, Министерство здравоохранения, Министерство образования.-0-