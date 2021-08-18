Специалисты "Минскэнерго" устраняют последствия непогоды в столичном регионе

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты "Минскэнерго" устраняют последствия непогоды в Минском районе и области в целом, сообщили БЕЛТА на предприятии.17 августа в результате обильных осадков и сильного порывистого ветра отключилась электроэнергия у потребителей в населенных пунктах столичного региона. В 12.09 в диспетчерскую службу филиала "Минские электрические сети" РУП "Минскэнерго" поступила информация об аварийном отключении двух высоковольтных воздушных линий электропередачи 110 кВ "ТЭЦ-4 - Заславль" и 110 кВ "Заславль - Раков". Без напряжения остались три подстанции: 110 кВ "Заславль", 110/35 кВ "Мехкарьер", 110/10 кВ "Таборы", - а также 47 кабельных высоковольтных линий, 423 трансформаторные подстанции, 58 населенных пунктов. Без электроснабжения оставались жители Заславля и близлежащих населенных пунктов. В 12.56 отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ "Северная - Олехновичи" без отключения от электроснабжения потребителей. В это же время в Красино Копыльского района из-за падения веток клена на провода воздушной линии электропередачи 0,4 кВ были сломаны четыре опоры. Больше всего стихия затронула Минский район."Сразу после получения сообщений о нарушениях в работе высоковольтных линий энергетики оперативно приступили к восстановительным работам с учетом обеспечения безопасных условий труда. Направлен персонал для осмотра и поиска поврежденных участков, начаты работы над подачей напряжения потребителям электроэнергии по резервным связям. Отключения произошли из-за сильной ветровой нагрузки, обнаружено массовое падение деревьев из глубины леса в пролетах опор высоковольтных линий. Снимаются деревья с проводов, восстанавливается нормальная работа участков воздушных линий электропередачи. В зоне Минского, Заславского, Острошицко-Городокского, Копыльского районов электрических сетей работали более 20 ремонтных бригад, два дизель-генератора, 22 бригадных автомобиля, привлечена необходимая специальная техника", - рассказали в "Минскэнерго".Аварийно-восстановительные работы отдельные бригады вели и ночью. На 9.00 18 августа все социально значимые объекты обеспечены электроэнергией.Девять ремонтных бригад филиала "Минские электрические сети" продолжают восстанавливать электроснабжение в населенных пунктах Минской области, пострадавших от стихии. Привлечена спецтехника (пять автовышек), дополнительные бригады строительно-монтажного комплекса, входящие в состав "Белэнерго" и филиалов "Минскэнерго". Лесхозы помогают распиливать упавшие деревья.Как отметили на предприятии, энергетики принимают все необходимые меры, чтобы восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки.-0-