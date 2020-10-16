Специалисты завершают реконструкцию системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС

16 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС вышла на завершающий этап, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

Масштабная реконструкция системы теплоснабжения на станции началась в апреле прошлого года. РУП "Белнипиэнергопром" разрабатывал архитектурный и строительный проект. Генеральным подрядчиком строительства стал РУП "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга".

"После ввода в эксплуатацию энергоблоков Белорусской АЭС энергоблоки ст. №1-№8 Лукомльской ГРЭС будут задействованы в создании нормативной величины холодного резерва мощности. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Новолукомля, а также для поддержания оптимального температурного режима главного корпуса ГРЭС во всем диапазоне температур наружного воздуха предусматривается установка дополнительного теплоисточника (котельной) с газомазутными паровыми котлами. Дополнительно на станции планируется установка двух водогрейных котлов по 40 МВт каждый со вспомогательным оборудованием", - отметили в "Витебскэнерго".

В настоящее время на объекте завершают строительно-монтажные работы, началась активная фаза проведения пусконаладочных операций.

На предприятии добавили, что на Лукомольской ГРЭС также приступили к строительству пиково-резервного энергоисточника мощностью 150 МВт. Необходимое оборудование поставит шведская компания. Возведение объекта реализуется в соответствии с комплексом мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему Беларуси.-0-