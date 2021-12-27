Специализированная электронная ярмарка столичных вакансий для инвалидов пройдет 30 декабря

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная электронная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями по здоровью пройдет 30 декабря с участием предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие будет проводиться с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", ООО "ЭкоПереработка", психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г.Минска и др. Обещают более 500 вакансий.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-