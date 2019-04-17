Специализированные компании по работе с госимуществом могут быть созданы в городах Витебской области

17 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные компании по работе с государственным имуществом могут быть созданы в крупных городах Витебской области. Об этом сообщил сегодня на семинаре председатель комитета государственного имущества Витебского облисполкома Виктор Зайцев, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам 2018 года общая площадь неиспользуемых коммунальных объектов в Витебской области увеличилась на 9,5% почти до 534 тыс. кв.м. Рост обусловлен приемом в коммунальную собственность имущества ликвидируемых хозяйственных обществ и социальных объектов в сельской местности. Почти 94% пустующих площадей находится в собственности городов и районов. Поэтому проводимая на постоянной основе работа по сокращению неиспользуемого имущества требует совершенствования, одним из направлений которого является создание специализированных компаний. В Витебске горисполком выступил учредителем коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг "Центр недвижимости г. Витебска", опыт работы которого заслуживает изучения и внедрения городскими и районными исполкомами, а также гособъединениями Витебской области, отметил Виктор Зайцев.

По словам исполняющего обязанности директора Центра недвижимости Витебска Владислава Антоненко, функции собственника предприятия осуществляет Витебский городской Совет депутатов, а основным направлением деятельности является сдача в наем собственного и арендуемого имущества. На баланс организации передано более 600 зданий и сооружений, в том числе почти 500 изолированных помещений коммунальной собственности. Компания предоставляет потенциальным клиентам максимально широкий выбор сопутствующих услуг, начиная от подбора помещений в соответствии с требованиями клиента и до юридического сопровождения сделки. По данным на 1 марта, предприятие заключило более 460 действующих договоров аренды, а также 105 договоров безвозмездного пользования объектами недвижимости. В 2018 году в бюджет поступило более Br2,1 млн, вырученных от продажи компанией на аукционах неиспользуемого имущества.

На 1 января 2019 года общая площадь объектов недвижимости, находящихся в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц, составила более 9,8 млн кв.м. Из них площадь сдаваемых в аренду объектов превышала 325 тыс. кв.м и увеличилась за 2018 год на 9,2%, передано в безвозмездное пользование почти 923 тыс. кв.м (рост на 15,3%). Всего в 2018 году в хозяйственный оборот вовлечено 162 объекта недвижимости, в том числе продано 82 неиспользуемых здания и сооружения, 13 объектов балансодержатели начали использовать в собственных целях.-0-