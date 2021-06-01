1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальная программа "Мак" проводится с 1 июня по 15 сентября в Минской области, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"Главной задачей проводимой специальной программы является выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений (мака и конопли), изъятие из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, проведение профилактических мероприятий и разъяснительной работы среди населения области", - отметили в ведомстве.

Правоохранители призывают жителей самостоятельно уничтожить имеющиеся на их приусадебных участках наркосодержащие растения, а также напоминают об ответственности за их выращивание - ст. 17.1 КоАП (незаконный посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) предусматривает наложение штрафа в размере до 20 БВ.

Кроме того, по ст. 329 УК (незаконный посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, в случае, если будет установлено, что наркосодержащие растения выращивались с целью сбыта или изготовления наркотических средств.

"Не будьте равнодушными, оградите своих близких от наркотиков, спасите здоровье и жизнь многим молодым людям, которые могут попасть в наркозависимость. О фактах нарушения законодательства, о местах произрастания наркосодержащих растений, а также о лицах, которые сбывают наркотические средства, вы можете сообщить в милицию", - подчеркнули в УВД.-0-