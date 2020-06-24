Специальную премию за достижения в социальной сфере вручили в Могилеве

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Специальную премию Могилевского облисполкома за достижения в социальной сфере по итогам 2019 года вручили сегодня в Могилеве. Обладателями высокой награды стали 49 представителей различных профессий, среди которых деятели культуры, педагоги, медицинские работники, журналисты и спортсмены, передает корреспондент БЕЛТА.
За достижения в области социально-политической деятельности специальную награду получила курсант Могилевского института МВД Инна Клечан. В прошлом году девушка выиграла областной этап конкурса "Студент года" и представляла регион на республиканском уровне. "Когда я узнала, что стала одной из самых молодых обладательниц социальной премии, то почувствовала большую ответственность. Это большая честь - представлять здесь не только себя, но и свой институт. Такие важные мероприятия и высокая оценка моих заслуг не просто идут в какую-то личную копилку побед. Они становятся дополнительным мотиватором, чтобы дальше развиваться и работать на благо нашей области и всей республики", - рассказала Инна Клечан.
Учитель географии Межисетской средней школы Андрей Трей уверен, что получение премии облисполкома зависит от упорной и качественной работы на протяжении всей профессиональной деятельности. "Стать лауреатом премии облисполкома - это итог систематической, качественной и упорной работы в подготовке и обучении детей. В моем лице выделили работу всего Могилевского района - наш вклад в развитие области не остался незамеченным. Сегодня здесь собрали лучших из лучших среди молодежи всей Могилевской области. И мне приятно быть одним из них", - поделился обладатель премии в области образования.
Редактор отдела производства телевизионных программ "Телерадиокомпании "Могилев" Елена Иванова считает, что за личной победой стоит весь коллектив организации. "Когда ты делаешь свою работу, то меньше всего думаешь о наградах. Ты просто стараешься производить качественные и интересные программы, которые будут полезны зрителям. Получение премии облисполкома - своеобразная обратная связь, которая еще раз доказывает, что наша работа приносит пользу обществу. И это заслуга всего коллектива могилевской телерадиокомпании. Потому что в создании любой программы или передачи задействовано много людей, которые часто остаются за кадром. Профессионалы, которые всегда готовы прийти на помощь не только словом, но и делом. Работа на телевидении - это работа в команде, от одного редактора мало что зависит. И моя победа сегодня - это успех всей нашей команды", - сказала Елена Иванова.
В поздравительной речи заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко отметил, что Могилевская область богата молодыми талантами, которыми гордится не только регион, но и вся республика.
"Я всегда с нетерпением жду социальной премии облисполкома, потому что в этот день в одном зале собираются одни из самых лучших представителей всех сфер жизни общества. И что самое важное, здесь мы чествуем талантливую молодежь региона. Ребят и девушек, которые еще только начинают свой путь в избранной профессиональной деятельности, и тех, кто уже успел зарекомендовать себя ответственным и грамотным специалистом. Все эти ребята выросли в независимой Беларуси, и в их успехе есть заслуга нашего общества - родителей, педагогов, руководства области и грамотной политики государства по поддержке юных талантов. Я уверен, что каждый из них состоится в жизни и будет дальше работать на благо нашего края".-0-
Фото Олега Фойницкого