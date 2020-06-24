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24 июня 2020, 15:00

Специальную премию за достижения в социальной сфере вручили в Могилеве

Валерий Малашко вручает специальную премию Могилевского облисполкома в социальной сфере Елене Ивановой
Валерий Малашко вручает специальную премию Могилевского облисполкома в социальной сфере Елене Ивановой

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Специальную премию Могилевского облисполкома за достижения в социальной сфере по итогам 2019 года вручили сегодня в Могилеве. Обладателями высокой награды стали 49 представителей различных профессий, среди которых деятели культуры, педагоги, медицинские работники, журналисты и спортсмены, передает корреспондент БЕЛТА.

За достижения в области социально-политической деятельности специальную награду получила курсант Могилевского института МВД Инна Клечан. В прошлом году девушка выиграла областной этап конкурса "Студент года" и представляла регион на республиканском уровне. "Когда я узнала, что стала одной из самых молодых обладательниц социальной премии, то почувствовала большую ответственность. Это большая честь - представлять здесь не только себя, но и свой институт. Такие важные мероприятия и высокая оценка моих заслуг не просто идут в какую-то личную копилку побед. Они становятся дополнительным мотиватором, чтобы дальше развиваться и работать на благо нашей области и всей республики", - рассказала Инна Клечан.

Инна Клечан
Инна Клечан

Учитель географии Межисетской средней школы Андрей Трей уверен, что получение премии облисполкома зависит от упорной и качественной работы на протяжении всей профессиональной деятельности. "Стать лауреатом премии облисполкома - это итог систематической, качественной и упорной работы в подготовке и обучении детей. В моем лице выделили работу всего Могилевского района - наш вклад в развитие области не остался незамеченным. Сегодня здесь собрали лучших из лучших среди молодежи всей Могилевской области. И мне приятно быть одним из них", - поделился обладатель премии в области образования.

Андрей Трей
Андрей Трей

Редактор отдела производства телевизионных программ "Телерадиокомпании "Могилев" Елена Иванова считает, что за личной победой стоит весь коллектив организации. "Когда ты делаешь свою работу, то меньше всего думаешь о наградах. Ты просто стараешься производить качественные и интересные программы, которые будут полезны зрителям. Получение премии облисполкома - своеобразная обратная связь, которая еще раз доказывает, что наша работа приносит пользу обществу. И это заслуга всего коллектива могилевской телерадиокомпании. Потому что в создании любой программы или передачи задействовано много людей, которые часто остаются за кадром. Профессионалы, которые всегда готовы прийти на помощь не только словом, но и делом. Работа на телевидении - это работа в команде, от одного редактора мало что зависит. И моя победа сегодня - это успех всей нашей команды", - сказала Елена Иванова.

Елена Иванова
Елена Иванова

В поздравительной речи заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко отметил, что Могилевская область богата молодыми талантами, которыми гордится не только регион, но и вся республика.

"Я всегда с нетерпением жду социальной премии облисполкома, потому что в этот день в одном зале собираются одни из самых лучших представителей всех сфер жизни общества. И что самое важное, здесь мы чествуем талантливую молодежь региона. Ребят и девушек, которые еще только начинают свой путь в избранной профессиональной деятельности, и тех, кто уже успел зарекомендовать себя ответственным и грамотным специалистом. Все эти ребята выросли в независимой Беларуси, и в их успехе есть заслуга нашего общества - родителей, педагогов, руководства области и грамотной политики государства по поддержке юных талантов. Я уверен, что каждый из них состоится в жизни и будет дальше работать на благо нашего края".-0-

Фото Олега Фойницкого

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