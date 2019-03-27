Специальный логотип нанесут на такси, не повышающие тарифы во время Европейских игр

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сегодня подписали дополнительное соглашение к меморандуму о гарантированном уровне тарифов на услуги автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси во время II Европейских игр 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Дополнительное соглашение определяет условия использования специального логотипа, разработанного МАРТ для обозначения такси, которые присоединились к меморандуму и приняли на себя обязательство о неповышении тарифов на услуги такси, в том числе заказанные посредством мобильных приложений, с 15 июня по 5 июля 2019 года.

Логотип будет размещаться на окрашенной поверхности транспортного средства, послужит для пассажира источником информации об участии перевозчика в меморандуме и сможет расцениваться как акт добросовестного поведения на рынке, отметили в пресс-службе.

Кроме того, нанесение информационного логотипа на транспортные средства перевозчиков, присоединившихся к документу, позволит МАРТ оперативно реагировать на информацию о нарушении его условий, поступающую от пассажиров либо уполномоченных органов.

Перечень диспетчерских служб такси, которые подписали меморандум и гарантируют перевозку автомобилями такси по тарифам, соответствующим его условиям, размещена на официальном сайте МАРТ. В настоящее время документ подписали представители 15 крупнейших диспетчерских служб такси. В пресс-службе напомнили, что любой поставщик услуг такси до начала II Европейских игр может присоединится к меморандуму, приняв его условия.

Меморандум о гарантированном уровне тарифов на услуги автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси в период проведения II Европейских игр 2019 года был подписан 2 ноября 2018 года Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Министерством транспорта и коммуникаций и Минским городским исполнительным комитетом с одной стороны и представителями крупнейших диспетчерских служб Минска с другой. Согласно его условиям с 15 июня по 5 июля 2019 года уровень тарифов на услуги такси для населения Минска не должен превышать уровня, действовавшего по состоянию на 1 апреля 2019 года.-0-