Спецпремию для молодых медработников намерены учредить в Гомельской области

16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области намерены учредить специальную премию для молодых медработников. Предложение озвучил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественной церемонии к профессиональному празднику людей в белых халатах, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор обратил внимание: важно поддерживать молодых специалистов, в первую очередь тех, кто едет трудиться в районы. "Хочу предложить учредить в нашей области специальную премию для молодых медиков, не только врачей, но медсестер и фельдшеров, за особое отношение к своим профессиональным обязанностям. Жду от главного управления здравоохранения и отраслевого профсоюза предложений", - сказал Геннадий Соловей.

На церемонии председатель облисполкома подчеркнул, что в регионе продолжается укрепление материально-технической базы системы здравоохранения: "Эта тема всегда была первоочередной при формировании социальной дорожной карты в регионе. А в прошлом году мы ее еще многократно усилили. Ведь жизнь и здоровье человека - главные приоритеты государственной политики". Так, за последние годы на модернизацию и техническое переоснащение учреждений здравоохранения региона выделено почти Br130 млн, привел цифру глава области.

Серьезные испытания принес медработникам прошлый год с пандемией COVID-19. По словам Геннадия Соловья, в настоящее время ситуация стабилизировалась. Больницы постепенно переходят в плановый ритм работы. "Ведется и вакцинация. В Гомельской области привиты уже почти 144 тыс. человек", - уточнил губернатор.

"От работы каждого из вас зависят жизни и здоровье людей. И помните, что ни один, даже самый высокотехнологичный прибор не сможет заменить доброго и внимательного отношения к пациенту", - обратился к медработникам Геннадий Соловей.-0-