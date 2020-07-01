Спецвыпуск "Кубанского писателя" посвятили творчеству гомельских литераторов

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Июньский выпуск ежемесячной литературно-просветительской газеты "Кубанский писатель" Краснодарской краевой писательской организации Союза писателей России посвятили творчеству гомельских литераторов, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович.

Необычный подарок белорусским коллегам краснодарские писатели приурочили к 15-летию областного отделения союза. К литераторам и читателям обратилась инициатор выпуска, председатель Краснодарской краевой организации Союза писателей России, главный редактор издания Светлана Макарова-Гриценко. "В 2009 году впервые я побывала в Минске, став участницей первого съезда Союза писателей Союзного государства. И, конечно же, восторг от Национальной библиотеки, алмаза знаний, как окрестили ее в народе, незабываем. Как и первые знакомства с писателями Беларуси, которые продолжились на международном фестивале "Берега дружбы" и переросли в настоящую дружбу и многолетнее сотрудничество", - отметила она.

Владимир Гаврилович рассказал, что в последние годы Гомельское и Краснодарское отделения действительно очень тесно и плодотворно взаимодействуют на литературном, культурно-просветительском, духовном поле. "Мы, даже не задумываясь, как на самом деле далеко находятся друг от друга российский Краснодар и белорусский Гомель, проводим совместные творческие встречи, презентации, обмениваемся изданиями, совместно участвуем в переводческом международном проекте молодых авторов и писателей-наставников, тесно работаем на международных фестивалях "Славянские литературные дожинки" и "Берега дружбы", - прокомментировал председатель областного отделения.

Он отметил, что в специальном выпуске газеты, которая вышла тиражом в 1 тыс. экземпляров, статья "Творцы полесского края" рассказывает о литературно-просветительной деятельности общественной организации, международных творческих связях с писателями Украины и России. На страницах газеты представлена поэзия, проза, переводы, сказочные истории, стихи для самых маленьких гомельских авторов.

Планируется, что необычный подарок гомельчанам вручат на международном фестивале молодежной поэзии и переводов "Берега дружбы" в Неклиновском районе Ростовской области.-0-