Спилс-карты, "пункты мира" и новое поколение: в Гомеле молодежный союз отметил 19-летие

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле молодежный союз отметил свое 19-летие, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное мероприятие прошло на площади Государственного флага в Гомеле. Здесь собралось более 800 человек. Это актив организации, бойцы студенческих отрядов и волонтерского движения "Доброе Сердце", МООП, одаренная и талантливая молодежь и др.

Первый секретарь Гомельской областной организации БРСМ Вероника Гудкова тепло поздравила всех с днем рождения союза. "Символично, что праздник проходит в преддверии Дня народного единства. Он объединил представителей молодежи разных поколений - тех, кто внес свой значимый вклад в развитие молодежного движения Гомельщины, и тех, кто только вступил в ряды нашей организации", - рассказала она.

Новичкам организации также уделили внимание. В торжественной обстановке 30 лучшим ребятам - активистам, спортсменам и отличникам учебы - вручили членские билеты БРСМ. "Уверена, что ребята не только войдут в ряды самой массовой молодежной организации Гомельской области, но и станут продолжателями ее лучших традиций, преумножая славу, победы и достижения", - сказала Вероника Гудкова.

Среди новых членов БРСМ - студент БелГУТа Никита Тачилкин. Вступить в ряды самой многочисленной молодежной организации он собирался уже давно. В прошлом году участвовал в международной бизнес-игре "Начинающий фермер". Его проект "Сады Семирамиды" стал победителем финала в Москве. "Координатором этого конкурса в Беларуси был именно БРСМ. Очень поддержали меня на этом этапе. Подумал, что в рядах организации откроется еще больше возможностей. Буду участвовать в различных конкурсах по всей Беларуси, продвигать свои идеи в массы", - поделился молодой человек. Уже начал подготовку к следующему конкурсу "100 идей для Беларуси". Также Никита занимается спортом, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, старается развиваться всесторонне.

Посетители площадки "Пункты мира" получили сувениры - красно-зеленые ленточки и другую атрибутику как знак поддержки мира, безопасности и спокойствия в республике. Творческие коллективы Гомеля поздравили именинников музыкальными подарками.

Здесь же, на площади Государственного флага, дан старт республиканскому патриотическому проекту БРСМ "Ведаю Беларусь". На интерактивной площадке десять команд соревновались в скоростной сборке спилс-карт с комплектами магнитных игровых элементов. Участники на время должны были собрать в единую Беларусь деревянные пазлы на магнитах. Каждая часть - в форме географических границ районов и областей страны. Победители соревнования получили памятные подарки. Патриотический марафон подхватят другие регионы.-0-

Фото Сергея Холодилина