Спокойная жизнь в стране зависит только от самих белорусов - военком Могилевской области

16 июня, Шклов /Корр. БЕЛТА/. В последнее время белорусы начали понимать, что спокойная жизнь в стране зависит только от них самих. Об этом заявил журналистам военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время наши люди как никогда стали понимать: как мы будем жить, спокойно или не спокойно, зависит только от нас. Поэтому на территории Могилевской области не было ни одного мероприятия, которое бы сорвалось из-за того, что граждане не изъявляли желания туда идти. Наоборот, они проявляют заинтересованность. Потому что понимают, что армия, вооруженные силы - это институт, который может дать возможность научиться защищать свою семью и страну", - сказал Александр Горошкин.

В состав территориальных войск входят отдельные стрелковые батальоны. Одна из их задач - взять под охрану наиболее важные объекты по обеспечению жизнедеятельности населения: например, предприятия, узлы связи, административные здания, мосты.

"Особенность системы территориальной обороны в том, что основная масса вопросов по формированию этих воинских частей ложится на местные органы. Поэтому самая главная задача тех, кто проходит службу в военных комиссариатах (а это местные органы военного управления), - организовать тесное взаимодействие между исполнительной властью и нами (военными органами. - Прим. БЕЛТА) и взять на себя задачу по обучению тех людей, которые будут призываться, чтобы они были готовы защитить свою страну", - отметил военный комиссар.-0-