Спорные вопросы на местах зачастую возникают из-за недостаточного информирования граждан - Шпилевская

17 октября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Раздел земельных участков, улучшение жилищных условий, снос объектов - такие вопросы были рассмотрены сегодня на приеме граждан в Борисове, который провела начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Шпилевская отметила, что хоть Борисов и большой город, на прием записалось не много граждан. "Это уже говорит о том, что местная власть работает, проблемы на местах решаются. Но информированности у людей не хватает. Часть вопросов можно было бы решить, только поговорив с ними, пояснив, что будет происходить, куда нужно обращаться и на что нужно обратить внимание", - пояснила начальник главного идеологического управления.

Например, молодая семья Шляпиных из деревни Бытча стоит в очереди на улучшение жилищных условий в сельсовете. Супругам предлагают земельный участок. Строить дом они не могут, но есть большое желание получить квартиру. Многоквартирные дома в населенном пункте не возводятся, поскольку нет возможности создать кооператив. Специалисты предлагают долевое строительство, коммерческое жилье либо же найти кооператив в Борисове и таким образом построить квартиру. По словам обратившейся, с такими вариантами решения жилищного вопроса она ознакомилась впервые.

"Если бы молодой маме рассказали, на что она имеет право, на что не имеет, куда ей обращаться, как правильно стать на очередь нуждающихся, этот вопрос был бы снят, не пришлось обращаться в Администрацию Президента", - обратила внимание Ольга Шпилевская.

Схожая причина обращения и у супругов Семашко. В связи с реконструкцией улицы Гагарина в Борисове изымают часть участка с гаражом под снос для благоустройства территории. Поскольку земли находятся в границах природоохранной территории, перенести постройку пока нет возможности. Но к началу 2020 года будет пересмотрено законодательство, есть вероятность, что участок получит статус водоохранной территории. После этого семья сможет построить гараж в другом месте своего участка. О таком варианте решения проблемы супруги узнали от специалистов только на приеме.

Не обошлось и без земельных споров. Супруги Лучина решили поставить забор у дома в 2018 году, но оказалось, что участок уменьшился на 33 кв.м, которые сейчас отошли к соседям. В 2007 году после замеров были установлены границы по фактическому пользованию за подписью владельцев. Утраченные метры получили статус общего пользования. До сих пор семья не может найти ответ, как так получилось. Не могут получить супруги и достоверные документы на свой участок. Единственный вариант, который поможет разрешить спор, - судебное разбирательство. "Все, что могу вам обещать - все будет сделано по закону", - заверила Ольга Шпилевская. Она добавила: "Людям самим нужно обращать больше внимания на юридическую грамотность, потому что мы часто не читаем документы, подписываем их не глядя. Это неправильно, потому что любой человек несет ответственность за то, что он делает".

Рассматривались на приеме и вопросы о незаконном отключении водопровода, разделе земельных участков. Обращались за помощью к представителю Администрации Президента и жители других населенных пунктов - Минска, поселка Дружный. Из Могилева приехал строитель, который предложил часть средств от сбора макулатуры в школах передать на установку памятника трудовому подвигу детей во время войны. Инициативу рассмотрят совместно с Министерством образования.

Завершая прием, Ольга Шпилевская пояснила, что все вопросы граждан будут поставлены на учет, Администрация Президента следит за их разрешением до конца. "Ни одна проблема не может остаться нерешенной. Если же это невозможно, то человеку должны быть даны полные разъяснения причин и альтернативные пути снятия вопроса", - резюмировала она.-0-

Фото Максима Гучека