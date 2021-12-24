Спортинвентарь и сладости подарили брестские милиционеры ребятам из Телеханской школы-интерната

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УВД Брестского облисполкома во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетили своих подшефных в Телеханской специализированной общеобразовательной школе-интернате, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

"Дети - это самое ценное, что есть у государства. Им строить и развивать нашу Беларусь. Именно под Новый год исполняются самые заветные желания и мечты. Желаю вам прилежно учиться, не бояться ставить самые амбициозные цели и обязательно достигать их в будущем. Здоровья, оптимизма, мира и долгих лет жизни", - пожелал начальник УВД Брестского облисполкома Олег Шуляковский.

Правоохранители вручили детям сладкие подарки и спортивный инвентарь, приобретенные за счет офицерского собрания. Гости вместе с детьми поучаствовали в праздничной программе со сказочными персонажами, песнями и хороводом вокруг елки.

УВД Брестского облисполкома шефствует над Телеханской школой-интернатом более десяти лет. Милиционеры помогают в укреплении материальной базы, проведении различных мероприятий, воспитании и профессиональной ориентации учащихся.-0-