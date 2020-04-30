Спортивная акция "Марафон #75кмзаПобеду" стартует в Могилеве 1 мая

30 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 1 мая стартует спортивная акция "Марафон #75кмзаПобеду", сообщили БЕЛТА в отделе спорта и туризма горисполкома.

Спортивная акция пройдет с 1 по 15 мая. Чтобы стать ее участником, нужно за эти 15 дней пробежать не менее 75 км (в сумме). Свои беговые результаты необходимо фиксировать при помощи фитнес-приложений и делиться ими на своих страницах в соцсетях с хештегом #75кмзаПобеду. Среди участников, выполнивших все условия, случайным образом определят 10 победителей. Они получат памятные подарки от отдела спорта и туризма горисполкома. Итоги марафона будут подведены 15 мая после 17.00.

Организаторами акции выступают отдел спорта и туризма Могилевского горисполкома и Могилевский городской комитет ОО "БРСМ".-0-