Спортивная эстафета, перетягивание каната и бег в мешках - "Битва дворов" прошла в Могилеве

28 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Спортивная акция "Битва дворов" прошла сегодня в Могилеве на спортивной площадке 7-го корпуса Белорусско-Российского университета. В десяти видах испытаний силами мерились четыре команды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конкурс проходит уже второй раз. В этом году участниками городской эстафеты стали 4 команды молодых отцов и их детей. В составе каждой спортивной группы было 8 человек, которые представляли один двор или две соседние дворовые территории, - рассказал первый секретарь горкома ОО "БРСМ" Сергей Чичов. - Для победителей мы подготовили нужный и полезный подарок: на их дворовой территории установим стационарный уличный стол для игры в настольный теннис".

Во всех испытаниях взрослые участвовали вместе с детьми: передавали эстафету, прыгали в специальных мешках и бегали на время в больших рубашках и штанах. К конкурсу допускали детей в возрасте от 10 до 12 лет. В основном это были папы вместе с сыновьями. Но в одной из команд активно боролись за победу две девочки. Евгения Ракитская закончила третий класс, занимается футболом, играет в баскетбол и волейбол.

"Мне очень понравилось это соревнование. Все конкурсы были интересные, некоторые - даже сложные, - рассказала Евгения Ракитская.

По итогам конкурсной программы победа досталась команде "Форсаж", которая представляла микрорайон Казимировка. В ближайшее время в их дворе появится новое спортивное оборудование.

"Было интересно так провести свой выходной. Тут и спорт, и хорошее настроение. А главное - вместе с семьей. Пока мы с сыном соревновались, за нас болела наша семья, - рассказал капитан команды-победительницы Андрей Тюнис. - Если в следующем году нас позовут участвовать - обязательно придем. Только уже с дочерью - как раз успеет подрасти".

Эстафета "Битва дворов" - одно из мероприятий республиканского проекта "ПапаЗал" и городского проекта "Могилев - город твоей семьи". Организаторами выступили отдел идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома и горком ОО "БРСМ".-0-

Фото Олега Фойницкого