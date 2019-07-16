Спортивно-игровые площадки в Минске к новому учебному году проверят до 15 августа

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детские игровые и спортивные площадки в учреждениях Минска должны быть проверены на соответствие требованиям безопасности до 15 августа. Об этом сообщила сегодня журналистам врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Позняк, передает корреспондент БЕЛТА.

"До 15 августа в организованных коллективах надо проверить все спортивно-игровые площадки. И дать информацию о результатах мониторинга. Если будут выявлены какие-то проблемные вопросы, то Мингорисполком, заинтересованные службы будут проинформированы. И к новому учебному году все оборудование будет соответствовать требованиям безопасности", - сказала Ирина Позняк.

Кроме того, с апреля по октябрь по плану лабораторных исследований гигиенисты Минска выборочно проверяют песочницы в детских учреждениях на наличие гельминта. Пробы отвозят в паразитологическую лабораторию, если они оказываются положительными, то проводится ошпаривание песка кипятком либо полная его замена. "Ежегодно до мая во всех детских учреждениях образования проводится смена песка. При этом требуется сертификат соответствия либо удостоверение качества от поставщика. Как правило, песок проверяется на наличие солей тяжелых металлов и радионуклидов", - добавила Ирина Позняк. Во дворах обследование песочниц на заражение гельминтами тоже проводится выборочно.

Вопрос безопасности детей на игровых и спортивных площадках комплексный, подчеркнула Ирина Позняк. В Беларуси бытовые и уличные травмы занимают более 80% всех травм, которые получают дети. Нередко это приводит к инвалидности. В 30-35% случаев к травмам приводят ушибы, в 20-22% - их получают при падении, 18-20% - при повреждении острыми предметами. В случае бытового и уличного травматизма, отметила специалист, основная причина - недостаточный контроль и просветительская работа с детьми и родителями о том, какие опасности таят в себе те или иные объекты на детских и спортивных площадках и комплексах.

Например, установка качелей с жесткими элементами подвеса запрещена, однако много таких еще остается во дворах и на территориях детских учреждений, поэтому родителям и педагогам надо быть предельно внимательными, когда дети находятся рядом с такими качелями. Выступающие части, острые края, вращающиеся элементы - все это повышает риск получения травмы. Металлические горки в жаркую погоду нагреваются, в таких случаях детей к ним тоже подпускать не стоит.-0-