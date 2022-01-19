Спортивно-образовательный центр открыли в центре Свислочи

19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочи на базе здания бывшей школы сегодня открыли спортивно-образовательный центр, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый объект открылся в здании бывшей школы №3, расположенном в самом центре Свислочи. Школу, в которой занимались около 200 учеников, закрыли несколько лет назад. Школьники и педагоги перешли в расположенную неподалеку СШ №2 целыми классами без ущерба для образовательного и воспитательного процесса.

Здание пустовало недолго. Уже в 2020 году его передали на баланс местной спортшколе, а в 2021 году здесь начались работы. Сейчас в здании новоселье справили и спортшкола, и районный физкультурно-спортивный клуб, а также центр творчества детей и молодежи.

Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, председатель Свислочского райисполкома Александр Версоцкий, помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев

"Да, важно, что местные власти быстро отреагировали и вернули здание в оборот. Но куда ценнее то, что созданы по-настоящему достойные условия для занятий спортом, для развития детей и молодежи. И объект востребован. Здесь в кружках, секциях занимается половина всех детей района", - отметил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Он подчеркнул, что открытие подобных объектов в небольших районах - прямой пример заботы государства о регионах и живущих в них людях.

Юрий Караев

"Внимание регионам уделяется большое. Мы не скрываем, что кадровая подпитка национальных команд по видам спорта идет именно из таких небольших райцентров. Тем более в той же Свислочи богатые спортивные традиции и сейчас есть хорошие молодые спортсмены. И наша задача дать им возможность реализоваться и проявить себя. Поэтому создание таких центров, их совершенствование будет продолжено", - обратил внимание заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.

На первом этаже здания открыт тренажерный зал, а также зал для занятий волейболом и баскетболом. На втором - борцовский зал, залы для игры в бильярд, занятий фитнесом, настольным теннисом. Одновременно здесь заниматься могут около 150 человек. Причем центр открыт не только для детей, но и для взрослых.

Третий этаж занял центр творчества детей и молодежи, который переехал сюда из старого здания, уже не соответствующего современным требованиям. Сейчас здесь проводятся занятия в десяти кружках, дети занимаются радиоэлектроникой, робототехникой, песочной анимацией, тестопластикой, вокалом, рисованием на воде и многим другим.

"Приоритеты в Беларуси неизменны - это забота о человеке, о его здоровье, раскрытие его внутреннего потенциала. У каждого из нас свои запросы, свои интересы, поэтому старались при создании центра максимально их удовлетворить. Кому-то нравится настольный теннис, кому-то занятия на тренажерах, кому-то бильярд или игровые виды спорта, а пожилые жители района как-то обратились с просьбой оборудовать для них фитнес-зал. Все это сделано. Люди занимаются регулярно", - отметил председатель Свислочского райисполкома Александр Версоцкий. Он подчеркнул, что с учетом опыта работы, запросов людей база спортивно-образовательного центра будет совершенствоваться.

Работы по ремонту и оборудованию центра велись при содействии Гродненского облисполкома, Минспорта, а также спонсоров. На обновление здания и закупку оборудования и тренажеров было направлено около Br500 тыс.-0-

Фото Леонида Щеглова