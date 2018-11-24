Спортивно-оздоровительный центр открыли в Брагине

24 ноября, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Новый спортивно-оздоровительный центр открыли сегодня в городском поселке Брагин, который принимает областной праздник "Дажынкi", передает корреспондент БЕЛТА.

Спортивно-оздоровительный центр разместился в двухэтажном здании, в котором ранее находилась структура ДОСААФ. Реконструкция с пристройкой зала прошла в рекордные сроки.

На церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник отметил, что в регионе стало уже традицией приводить в полный порядок по два районных центра в год. В обновленном Брагине созданы комфортные условия для местных жителей. Руководитель области выразил уверенность, что в новом спортивно-оздоровительном центре, где одновременно могут заниматься более 100 человек, появятся настоящие звезды, которые своими достойными результатами прославят не только район и область, но и всю страну.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено Владимиру Дворнику, заместителю председателя Палаты представителей Национального собрания Болеславу Пирштуку, председателю областного Совета депутатов Екатерине Зенкевич, руководителю Брагинского района Александру Кохану.

В здании нового центра обустроены специализированные залы для занятий вольной борьбой, легкой и тяжелой атлетикой, зал шейпинга. Созданы площадки для игровых видов спорта - волейбола, гандбола, баскетбола и мини-футбола. В зале размерами 33 на 18 м установлены трибуны на 120 мест. Спортивный центр укомплектован профессиональными кадрами. На втором этаже здания разместилась районная библиотека.

Среди тех, кто уже оценил новое помещение и его "начинку", - 16-летний Вячеслав Целуйко. Тяжелой атлетикой он занимается полтора года, в планах - стать мастером спорта. "До этого тренировки проводились в небольших помещениях. Было неудобно. В открытом центре - просторно, комфортно. Появились и новые мультицентры для занятий", - рассказал житель Брагина.

После церемонии открытия комплекса тренирующиеся в нем ребята провели первый турнир по мини-футболу.

Спортивно-оздоровительный центр - это не единственный новый объект в городском поселке. Здесь отремонтированы учреждения образования, Дом культуры, больница, автостанция, дворовые территории, обновлены фасады зданий, появилась Аллея Героев. В целом в новом облике гостей встречают более 100 объектов в районе.

Брагин сегодня стал столицей регионального праздника "Дажынкi" - здесь чествуют лучших тружеников села Гомельской области. Основная концепция мероприятия подчинена девизу "Мая радзіма - мой гонар". Городской поселок превратился в большую праздничную площадку. В путешествие по "Брагинщине самобытной" приглашают тематические подворья на площади Ленина. По улице Советской развернулась выставка сельскохозяйственной техики. Огромные караваи и буханки хлеба, а также увесистые дары осени можно увидеть на выставке-дегустации предприятий области. Многообразием ассортимента радуют торговые ряды.-0-

Фото Сергея Холодилина