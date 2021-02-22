22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивно-развлекательная акция "БГУ в Логойске" пройдет 25 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белгосуниверситета.

"Акция организуется на базе горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса. Участниками мероприятия станут более 500 обучающихся, преподавателей и работников вуза. В программу зимнего праздника заявлены катание на горных лыжах, сноубордах и тюбингах, различные розыгрыши и конкурсы. Каждый сможет проверить свои силы в тире, борьбе в костюмах сумоистов и аттракционе "футбол". Ключевым состязанием станет смешанная биатлонная эстафета с участием администрации университета, профессорско-преподавательского состава, студентов и приглашенных гостей", - рассказали в пресс-службе.

В качестве сюрприза для участников подготовлены праздничные представления. Артисты-ходулисты и аниматоры выступят с авторскими шоу-программами. Кроме того, всех гостей ждет сладкий подарок - праздничный двадцатикилограммовый торт, декорированный по случаю 100-летнего юбилея университета.

Мероприятие проводится с целью популяризации здорового и активного образа жизни. Его организатором выступает первичная профсоюзная организация студентов БГУ.-0-