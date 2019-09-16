Спортивно-танцевальную зарядку проведут 16-18 сентября в Гомеле

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Массовая спортивно-танцевальная зарядка "Варушынак" пройдет 16-18 сентября на площадке Гомельского государственного технического университета, сообщили БЕЛТА организаторы.

Под лозунгом "Варушыся з палiтэхам" студенты и сотрудники вуза приглашают на зарядку на большой перемене. В роли инструкторов, задающих тон акции, выступят представители руководства университета, победители конкурсов "Мистер ГГТУ" и "Принцесса ГГТУ", а также студенты. В программе файер-шоу и выступление студии театра и танца Liveнь.

Мероприятие шестой год подряд привлекает широкое внимание не только студентов и сотрудников вуза, но и жителей города, которые с удовольствием присоединяются к проекту. "Акция направлена на популяризацию здорового и активного образа жизни молодежи. Главная идея проекта - не просто "разварушыць" студентов, но и объединить политех", - рассказали в университете. К участию приглашены также студенты всех университетов областного центра.

Присоединиться к большой динамичной перемене политеха можно с 16 по 18 сентября. Исходное положение предложат занять в 13.10, комплекс зажигательных упражнений рассчитан до 13.40. Место проведения - площадка у главного корпуса ГГТУ имени П.О. Сухого по пр. Октября, 48.

Впервые вуз провел такую акцию по инициативе университетской газеты "Сушка" и отдела воспитательной работы с молодежью ГГТУ имени П.О. Сухого в 2014 году. С тех пор динамичная перемена проходит в рамках Международного дня студенческого спорта, который отмечается 20 сентября.-0-