Спортивную аллею заложили в Хойниках

20 апреля, Хойники /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк сегодня во время республиканского субботника принял участие в закладке спортивной аллеи в Хойниках к II Европейским играм, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед закладкой аллеи Владимир Жевняк пообщался с молодыми спортсменами района, у которых есть награды, определенные достижения, с их тренерами. Он подчеркнул важность занятий физической культурой и спортом, отметил развитие спортивной инфраструктуры, в том числе в районном центре, а также пожелал молодежи всегда ставить цели и уверенно идти к ним. В свою очередь юноши и девушки интересовались у Владимира Жевняка, какими видами спорта он занимался в школьные годы, помнит ли своего первого тренера.

После доверительного диалога трудовой десант, в состав которого также вошли помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, руководство района, молодые спортсмены и тренеры, высадили аллею туй рядом с детско-юношеской спортивной школой Хойникского района. В канун II Европейских игр новая зеленая зона получила название "Спортивная".

В беседе с журналистами Владимир Жевняк подчеркнул, что вопросам благоустройства в Беларуси уделяется большое внимание. "Как сказал глава государства, чистота и порядок, красота родной земли - это уже бренд нашей страны", - отметил заместитель главы Администрации Президента.

В городах, поселках, деревнях наводится и поддерживается порядок. "Видно, что люди работают с настроением и желанием. Это очень здорово", - считает Владимир Жевняк. Также он признался, что с особыми чувствами приезжает на свою малую родину, и ему всегда приятно видеть, как она меняется и преображается.

Чище, краше, уютнее, зеленее стали сегодня города и села по всей Гомельской области. В большой апрельской уборке принимают участие более 435 тыс. жителей региона. Во время республиканского субботника область планирует заработать Br1 млн 310 тыс. Средства пойдут на восстановление памятников и историко-культурных ценностей, благоустройство, подготовку оздоровительных лагерей к летнему сезону.-0-