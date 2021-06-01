Спортивные гонки с преодолением препятствий пройдут в БГУ 5 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ 5 июня пройдут спортивные соревнования по бегу с преодолением препятствий BSU Race 2021. Мероприятие проводится для приобщения студенческой молодежи к здоровому образу жизни, развития и популяризации новых видов спорта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"К участию приглашаются студенческие команды численностью 10 человек (5 юношей и 5 девушек). Для этого необходимо заполнить заявку (документ) и отправить ее до 4 июня по электронному адресу Luchyno@bsu.by", - рассказали в пресс-службе.

Любителей бега ждут соревнования в командном зачете на дистанции 2,5 км с 10 препятствиями. Это "паутина", бег в колесах, веревочная дорога, кочки, бег с мешками по кругу. Согласно правилам каждому участнику сборной нужно пройти все испытания полосы.

Победителя наградят переходящим кубком, а призеров и участников отметят медалями и дипломами.-0-